Elon Musk'tan parti kurma sinyali

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği destekle siyasette ön plana çıkan ABD'li iş insanı Elon Musk, daha sonra Trump hükümetinden uzaklaşmaya başladı.

Musk, Donald Trump tarafından desteklenen vergi indirimi tasarısına yönelik sert eleştiriler getirmeye devam ediyor.

Trump tarafından "Bir Büyük Güzel Tasarı" olarak isimlendirilen vergi indirimi tasarısı, Musk tarafından olumsuz görülüyor.

Musk daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin büyük bir borç yükü altına itildiğini ifade etmiş ve tasarının olası ekonomik sonuçlarına vurgu yapmıştı.

Musk, konuyla ilgili X hesabından yeni bir açıklamada bulunarak, tasarının geçmesi durumunda "Amerika Partisi'ni" kuracağını duyurdu.

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Musk açıklamasında "Eğer bu çılgın harcama tasarısı geçerse ertesi gün Amerika Partisi kurulacak." ifadelerine yer verdi.

Musk, söz konusu partinin Cumhuriyetçi-Demokrat partilerden oluşan sisteme bir alternatif olacağını ve halkın bu sayede sesini duyurabileceğini ifade etti.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

Musk, tasarının DOGE'yi etkileyeceğini belirtmişti

​​​​​​​Elon Musk, 28 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında, tasarının Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) çabalarını baltalayacağını ifade etmişti.