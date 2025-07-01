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        Haberler Dünya Elon Musk'tan parti kurma sinyali | Dış Haberler

        Elon Musk'tan parti kurma sinyali

        ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen vergi indirimi tasarısına karşı çıkmaya devam ediyor. Musk "Tasarı geçerse ertesi gün Amerika Partisi kurulacak." diyerek yeni bir siyasi parti kuracağının sinyalini verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.07.2025 - 01:46 Güncelleme: 01.07.2025 - 01:46
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        Musk'tan "Amerika Partisi" açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği destekle siyasette ön plana çıkan ABD'li iş insanı Elon Musk, daha sonra Trump hükümetinden uzaklaşmaya başladı.

        Musk, Donald Trump tarafından desteklenen vergi indirimi tasarısına yönelik sert eleştiriler getirmeye devam ediyor.

        Trump tarafından "Bir Büyük Güzel Tasarı" olarak isimlendirilen vergi indirimi tasarısı, Musk tarafından olumsuz görülüyor.

        Musk daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin büyük bir borç yükü altına itildiğini ifade etmiş ve tasarının olası ekonomik sonuçlarına vurgu yapmıştı.

        Musk, konuyla ilgili X hesabından yeni bir açıklamada bulunarak, tasarının geçmesi durumunda "Amerika Partisi'ni" kuracağını duyurdu.

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        Musk açıklamasında "Eğer bu çılgın harcama tasarısı geçerse ertesi gün Amerika Partisi kurulacak." ifadelerine yer verdi.

        Musk, söz konusu partinin Cumhuriyetçi-Demokrat partilerden oluşan sisteme bir alternatif olacağını ve halkın bu sayede sesini duyurabileceğini ifade etti.

        Musk, tasarının DOGE'yi etkileyeceğini belirtmişti

        ​​​​​​​Elon Musk, 28 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında, tasarının Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) çabalarını baltalayacağını ifade etmişti.

        Musk, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı." şeklinde konuşmuştu.

        Konuya ilişkin endişelerini dile getiren Musk, "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum." demişti.

        Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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