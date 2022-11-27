Musk tarafını seçti: 2024 seçimlerinde kimi destekleyecek?

DeSantis, ara seçimlerde Demokrat rakibi Charlie Crist'i yenerek, ikinci kez Florida Valisi seçildi. Cumhuriyetçi Parti içinde yükselen DeSantis, ayrıca başkanlık için aday yarışında eski ABD Başkanı Donald Trump 'ın da rakibi olacak.

Ron DeSantis

Musk, 2024 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "2024 başkanlığı için tercihim mantıklı ve merkezci biri. Biden yönetimi için de böyle olacağını ummuştum, ancak hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Twitter hesabından bir kullanıcının, DeSantis'i destekleyip desteklemeyeceği sorusuna Musk, "Evet" yanıtını verdi.