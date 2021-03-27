Tesla ile kısa sürede dünyadaki teknoloji devleri arasına adını yazdıran Elon Musk Twitter tutkusuyla yer yer hatalar yapmaktan da geri durmuyor. Son olarak Tesla ile ilgili attığı tweet br anda gündem olan Musk, kısa süre içerisinde tweet'ini silmek zorunda kaldı. İşte Elon Musk'ın önce paylaştığı ardından da sildiği tweet'i...

"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLAK"

Takipçilerinden birine yanıt veren Musk, "'Tesla'nın en büyük şirket olma ihtimali yüzde 0'dan fazla" yazdı. Musk ayrıca bunun birkaç ay içerisinde olacağını söyledi. Oldukça iddialı tweet kısa sürede tartışma yaratırken Elon Musk attığı tweet'i tartışmalar büyümeden sildi.

Şuan için dünyanın en büyük şirketi Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco... Şirketin değeri 2 trilyon doların üzerinde. Elon Musk'ın Tesla'sı is ehenüz 600 milyon dolar değerinde. Yani Tesla'nın dünya birincisi olması için önünde birkaç aydan fazla zamana ihtiyacı var.