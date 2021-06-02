Popüler komedi animasyounu South Park, Twitter üzerinden internet ünlülerinin kavga ettiği bir bölüm paylaştı. Elon Musk buna cevap olarak Youtube'da 8.7 milyarlık izlenme sayısına sahip Baby Shark şarkısını "Baby Shark hepsini ezer. İnsan sayısından fazla izlenme sayısı var" mesajıyla paylaştı.

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021

Bu paylaşım Güney Kore borsasında hareketliliğe yol açtı. Söz konusu şarkının yapımcısı SmartStudy'nin büyük ortaklarından Samsung Publishing şirketinin hisselerinde yüzde 10'a yakın yükseliş yaşandı. Ardından hisseler kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Samsung Publishing firmasının herkes tarafından bilinen Samsung'la bir ilgisi bulunmuyor.

DOGECOİN MÜZİK FESTİVALİ

Bir Twitter kullanıcısı, "Dogecoin Müzik Festivali'ne katılmak ister miydiniz?" diye bir soru ortaya attı, Elon Musk bu fikre olumlu yanıt verdi.

Kullanıcı adı "itsALLrisky" olan Twitter hesabının yaptığı açıklamaya göre Dogecoin Müzik Festivali'nin DJ'i, Elon Musk'ın ta kendisi olacak. Grimes ile Snoop Dogg ise bu festivalde şarkı söyleyecek. Dogecoin'in tek ödeme aracı olacağı etkinlik kapsamında insanların kendi köpeklerini getirmeleri gerekecek ve dünyaca ünlü iş insanı Mark Cuban de bu festivalin finansal destekçisi olacak. Binlerce destek gören bu fikir, Elon Musk tarafından da kabul görmüş durumda.