Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKripto Para
ABONE OL

Elon Musk twet attı: Hisseler uçtu, Dogecoin fırladı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk yatırımcıların en dikkatle takip ettiği isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Musk son olarak bir kripto paranın değil, Koreli bir şirketin hisselerinin değerlenmesine yol açtı. Öte yandan Dogecoin Müzik Festivali tweti, Dogecoin'in yükselmesine neden oldu

Elon Musk twet attı: Hisseler uçtu, Dogecoin fırladı

Popüler komedi animasyounu South Park, Twitter üzerinden internet ünlülerinin kavga ettiği bir bölüm paylaştı. Elon Musk buna cevap olarak Youtube'da 8.7 milyarlık izlenme sayısına sahip Baby Shark şarkısını "Baby Shark hepsini ezer. İnsan sayısından fazla izlenme sayısı var" mesajıyla paylaştı.

Bu paylaşım Güney Kore borsasında hareketliliğe yol açtı. Söz konusu şarkının yapımcısı SmartStudy'nin büyük ortaklarından Samsung Publishing şirketinin hisselerinde yüzde 10'a yakın yükseliş yaşandı. Ardından hisseler kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Samsung Publishing firmasının herkes tarafından bilinen Samsung'la bir ilgisi bulunmuyor.

DOGECOİN MÜZİK FESTİVALİ

Bir Twitter kullanıcısı, "Dogecoin Müzik Festivali'ne katılmak ister miydiniz?" diye bir soru ortaya attı, Elon Musk bu fikre olumlu yanıt verdi.

Kullanıcı adı "itsALLrisky" olan Twitter hesabının yaptığı açıklamaya göre Dogecoin Müzik Festivali'nin DJ'i, Elon Musk'ın ta kendisi olacak. Grimes ile Snoop Dogg ise bu festivalde şarkı söyleyecek. Dogecoin'in tek ödeme aracı olacağı etkinlik kapsamında insanların kendi köpeklerini getirmeleri gerekecek ve dünyaca ünlü iş insanı Mark Cuban de bu festivalin finansal destekçisi olacak. Binlerce destek gören bu fikir, Elon Musk tarafından da kabul görmüş durumda.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dogecoin Coinbase'de listelendi! Dogecoin neden yükseldi?
KRİPTO PARADogecoin yine fırladı
JP Morgan'dan Bitcoin uyarısı! Bitcoin kaç dolar oldu?
KRİPTO PARAJP Morgan'dan Bitcoin uyarısı!
Robin Hood'un Çinli rakipleri ABD'de kripto para satacak
KRİPTO PARARobin Hood'a Çinli rakip
SON DAKİKA! JPMorgan CEO’sundan Bitcoin uyarısı: Uzak durun -Kripto para haberleri
KRİPTO PARAJPMorgan CEO’sundan Bitcoin uyarısı
Kripto parada HODL stratejisi nedir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin'de HODL işe yarar mı?
KRİPTO PARAKripto parada HODL stratejisi nedir?
Ripple XRP davası ne zaman 2021? Ripple mahkemesi sonucu belli oldu mu? İşte Ripple davası son durum
KRİPTO PARARipple XRP davası ne zaman 2021?
Ayı sezonu nedir, anlamı ne? Ayı sezonu ne zaman biter 2021? Kripto parada son dakika...
KRİPTO PARAAyı sezonu ne zaman biter 2021?
Ripple XRP davası ne zaman 2021? Ripple mahkemesi ne zaman görülecek? Ripple dava tarihi...
KRİPTO PARARipple XRP davası ne zaman 2021?
NFTMart coin nedir? NFTMart ne işe yarar? İşte hakkında merak edilenler
KRİPTO PARANFTMart coin nedir?
Lever Token nedir? Lever (LEV) Coin hakkında merak edilenler...
KRİPTO PARALever Token nedir?