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Haberler Teknoloji Sosyal Medya Elon Musk yeni uygulamayı duyurdu: Twitter'a sınırlama geldi - Son dakika haberler
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Elon Musk yeni uygulamayı duyurdu: Twitter'a sınırlama geldi

Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok karara imza atan Elon Musk’tan bu kez de sınırlama atağı geldi. Twitter kullanıcıları bir süredir limit uyarısı ile karşılaşıyordu, yeni sınırlamayı Elon Musk duyurdu

Elon Musk yeni uygulamayı duyurdu: Twitter'a sınırlama geldi - Son dakika haberler
HABERTURK.COM

Sosyal medya platformu Twitter'daki limit sorunu tartışılırken şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi.

Neden bunu yapıyorlar? Aslında 2006'da Hollanda Başbakanı Balkanende İslamafobi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "geçici sınırlama" uyguladıklarını açıkladı.

Sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için bir önlem olarak açıklayan Musk, hesaplara göre yapılan sınırlamayı da duyurdu.

Buna göre:

- Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlı

- Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar

- Yeni doğrulanmamış hesaplar ise günde 300'e kadar gönderi okuyabilecek.


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