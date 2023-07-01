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Twitter 'kullanım limiti aşıldı' sorununun çözümü nedir?

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bugün birçok sorunla gündeme geldi. Kullanıcılar Twitter'da kullanım limiti aşıldı sorunuyla karşılaştı. Twitter'da kullanım limiti aşıldı hatası sebebiyle sosyal medya kullanıcıları bazı işlemleri gerçekleştiremeyince çözüm arayışına girdi. Kullanıcılar, "Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Twitter kullanım limiti aşıldı sorununun çözümü nedir?" sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar…

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  • Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, ne anlama geliyor? Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu çözümü nedir?

    Elon Musk'ın aldığı kararlar nedeniyle pek çok tartışmaya neden olan sosyal medya ağı Twitter'da kullanıcılar "kullanım limiti aşıldı" sorunuyla karşılaştı. Twitter kullanım limiti aşıldı hatasının ne demek olduğunu merak eden sosyal medya kullanıcıları, hesaplarına bir an önce girebilmek için çözüm arayışına girdi. Peki, Twitter kullanım limiti aşıldı ne anlama geliyor? Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu çözümü nedir? İşte tüm merak edilenler…
  • Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, ne anlama geliyor? Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu çözümü nedir?

    TWİTTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI NE DEMEK?

    Twitter kullanım limiti aşıldı hatası, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesi demektir. Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz.

    Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.

    Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.
  • Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, ne anlama geliyor? Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu çözümü nedir?

    GEÇERLİ TWİTTER LİMİTLERİ NE KADAR?

    Twitter hesapları için geçerli teknik limitler şunlardır:

    Direkt Mesajlar (günlük): Günlük 500 mesaj gönderme limiti vardır.

    Tweetler: Günlük 2.400 adet. Günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Retweetler de Tweet olarak sayılır.

    Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez.

    Takip etme (günlük): Takip etme işlemi için günlük teknik limit 400'dür. Bunun yalnızca teknik bir hesap limiti olduğunu ve agresif takip davranışlarını önlemeyi amaçlayan ilave başka düzenlemeler de olduğunu lütfen unutmayın.

    Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5.000 limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanır.

    Bu limitler web, mobil, telefon, API vb. tüm cihazlardaki işlemler için geçerlidir. Tüm üçüncü parti uygulamalardan gelen API istekleri, saatlik API limitine göre izlenir. Bu durumda, hesaplarıyla birden çok üçüncü parti uygulaması kullanan kişiler, API limitine daha çabuk ulaşır.

    Bu limitler sitenin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde geçici olarak düşürülebilir. Bu gibi durumlarda Twitter durumu sitesinde bir güncelleme yayınlanır.
  • Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, ne anlama geliyor? Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu çözümü nedir?

    TWİTTER KULLANIM LİMİTİNE ULAŞILDIĞINDA NE OLUR?

    Limitlerden birine ulaştığınızda, hangi limite ulaştığınızı belirten bir hata mesajı alırsınız. Direkt Mesaj, Tweet, hesap e-posta değişikliği ve API isteği limitleri gibi zamana dayalı limitler söz konusu olduğunda, zaman kısıtlaması ortadan kalktıktan sonra işlemi tekrar deneyebilirsiniz.

    2.400 Tweetlik günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Hesap güncelleme/Tweet limitinize ulaştığınızda, lütfen zaman kısıtlaması ortadan kalktıktan birkaç saat sonra işlemi tekrar deneyin.
  • Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, ne anlama geliyor? Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu çözümü nedir?

    TWİTTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI SORUNU ÇÖZÜMÜ NEDİR?

    Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz. Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar. Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için bir süre beklemesi gerekmektedir.
  • Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek, ne anlama geliyor? Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu çözümü nedir?

    Twitter kullanım limiti aşıldığında yapılabilecekler:

    API sınırlarını takip edin: Twitter'ın API dokümantasyonunu inceleyerek, hangi işlemlerin limitlere tabi olduğunu ve bu limitlerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu sayede kullanımı daha etkin bir şekilde planlayabilirsiniz.

    İhtiyaçlarınızı gözden geçirin: API aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz işlemleri analiz edin ve hangilerinin öncelikli olduğunu belirleyin. Örneğin, tweet göndermek yerine retweet yapmayı tercih edebilirsiniz.

    Geri bildirim sağlayın: Twitter geliştirici topluluğuna geri bildirimde bulunarak, kullanım limitleri veya hatalar konusunda sorunlarınızı iletebilirsiniz. Bu, platformun performansını iyileştirmeleri için önemli bilgiler sağlar.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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