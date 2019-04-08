Elpida Meziridou, kick boks ve atletizm dallarında spor yaptı. Elpida, kendisini rekabeti, keyifli ve dinamik görüyor. Peki, Elpida Meziridou kimdir? Elpida Meziridou kaç yaşında ve nereli? İşte, Elpida Meziridou'nun yaşamı....

ELPİDA MEZİRİDOU KİMDİR?

28 yaşında olan Elpida, Kıbrıs'ta yaşıyor. Bir inşaat firmasında satış sonrası yönetici olarak çalışıyor. Crossfit, kick boks ve atletizm dallarında spor yaptı. Her türlü durumda sakin ve pozitif olduğunu söyleyen Elpida, kendisini rekabetçi, keyifli ve dinamik görüyor.