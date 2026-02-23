Emekli bayram ikramiyesi Kabine Toplantısında görüşülecek! 2026 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Ramazan ayının idrak edilmesiyle emekli bayram ikramiyesi bir kez daha gündeme geldi. Geçen sene 4 bin TL olarak ödenen rakam için bu yıl 3 farklı senaryo öne çıksa da yüzde 25'lik bir artışın daha güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Emekli bayram ikramiyesi, bugün yapılacak Kabine Toplantısında ele alınacak. İşte, 2026 emekli bayram ikramiyesine dair tüm detaylar
Ramazan Bayramına doğru başlayan geri sayım ile emekli bayram ikramiyesi de gündeme geldi. Geçen sene 4 bin TL olarak ödenen tutarın bu yıl için yüzde 25 artma ihtimali değerlendirilirken, bugün Beştepe'de başlayacak Kabine Toplantısında emekli bayram ikramiyesi de ele alınacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, öne çıkan ihtimaller neler?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK!
3 haftalık aranın ardından Kabine, 23 Şubat 2026 Pazartesi bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
Ramazan ayında devam eden fahiş fiyatlarla mücadeledeki son durum Kabine gündeminde olacak. Ayrıca emeklilere bayram ikramiyesinde olası bir artış için yasal düzenleme hazırlıkları da Kabine'de değerlendirilecek.
BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.
Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.
İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.
Emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.
İKRAMİYE 5 BİN TL OLURSA DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR KAÇ TL ALACAK?
Dul ve yetim aylığı alanlar belirlenen ikramiye tutarını, hisse oranına göre alacak. Dul aylığını yüzde 75 oranında alan biri, açıklanan ikramiyenin yüzde 75'i kadar alacak. İkramiye 5 bin TL olursa:
Yüzde 75 hisse ile 3.750 TL
Yüzde 50 hisse ile 2 bin 500
Yüzde 25 hisse ile 1.250 TL alacak.
ZAMLI İKRAMİYELERİN HAZİNEYE TUTARI 35 MİLYAR TL
Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.
6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI KESİNLEŞTİ Mİ?
Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor. Şu anda açıklanan resmi bir rakam yok.