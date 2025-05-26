Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son durum: 4000 TL Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 Kurban Bayramı'na kısa süre kala gündemde en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Yılda iki kez dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyesi yüzde 33 artışla 4 bin liraya yükseldi. Buna göre SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Geri sayım sürerken SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri ödeme takvimi için gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?
Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan ikramiyeler, bu yıl yüzde 33 zamlı şekilde 4 bin lira olarak ödeniyor. Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım sürerken yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibi bayram öncesi yapılacak ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 4000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler yararlanacak? İşte, 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri son durum…
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.
Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ise 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaşıyor.
4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.
Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
Kanuna göre bayram ikramiyesi, bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı almakta olanlara ödeniyor.
Emeklilik dilekçesini 1 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında veren emekliler, ilk ikramiyelerini Kurban Bayramı'nda alacaklar. Dilekçesini mayıs ayında veren ve henüz emekli aylığı bağlanmamış olanların ikramiyesi ilk aylıkları ile birlikte hesaplarına yatırılacak.
İlk defa mart, nisan, mayıs ve haziran ayında dul ve yetim aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı'nda ilk ikramiyelerini alacaklar.
DUL VE YETİMLERE PAYLARI ORANINDA İKRAMİYE
Bayram ikramiyeleri dosya bazında ödeniyor. Ölen bir kişiden dolayı dul ve yetim aylığı bağlanmış olan kişilere tek dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Dört bin liralık bayram ikramiyesi ölüm aylığı alanlara paylaştırılacak.
Ölen kişiden dolayı ölüm aylığı bağlanan dul ile yetim çocuklarına hisseleri oranında ödeme yapılıyor. Sigortalı bir işte çalışan veya kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almakta olanlar ile çocuklarına da ölüm aylığı bağlanmış olan dul eşlere yüzde 50 oranında aylık bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 2 bin lira ikramiye ödenecek.
Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan ve çocuklarına yetim aylığı bağlanmamış dul eşlere ise yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 3 bin lira ikramiye ödenecek.
Tek başına yetim aylığı alan kız çocuklarına yüzde 50 oranında, kardeşleriyle birlikte yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığındaki payı yüzde 50 olan çocuklara 2 bin lira, yüzde 25 olanlara ise bin lira ikramiye verilecek.
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla çalışma gücünde en az yüzde 10 oranında kayıp olanlara sürekli iş göremezlik geliri bağlanıyor. Bu kişilerin emekli ikramiyesi ise çalışma gücündeki kayıp oranına göre belirleniyor. Örneğin çalışma gücü kaybı yüzde 10 olanlara 400 lira, yüzde 40 olanlara 1.600 lira ikramiye ödeniyor.
Türkiye’de ve yabancı ülkelerde çalışması olanlara, Türkiye mevzuatına tabi geçen prim ödeme gün sayılarının iki ülkedeki toplam prim ödeme gün sayısına oranına bakılarak kısmi emekli aylığı bağlanıyor. Bu durumdaki kişilere de söz konusu oran üzerinden emekli ikramiyesi ödeniyor.
TEK DOSYADAN İKRAMİYE ÖDENİR
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla aylık veya gelir alanlar bulunuyor. Bunlara, en yüksek ödemeye imkân veren tek dosya üzerinden ikramiye ödeniyor. Örneğin hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de dul aylığı alan bir kişi, en yüksek ödemeye imkân veren kendi emekliliği olduğu için bu dosya üzerinden 4 bin lira ikramiye alacak.
Bir kadın aynı anda dul aylığı ve yetim alıyorsa, sadece dul aylığına ait dosya üzerinden ikramiye alabilir.
Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri de almakta olan kişiler ise sadece emekliliğinden dolayı 4 bin lira ikramiye alacaklar.
TOPLAM 57,4 MİLYAR LİRA ÖDENECEK
Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapacak.
Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.