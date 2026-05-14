Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan takvime göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri 17 Mayıs itibarıyla başlayacak. 4 bin TL’lik bayram ikramiyesiyle birlikte Mayıs ayı emekli maaşlarının da aynı dönemde hesaplara yatırılması beklenirken, ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre değişecek. Peki, emekli maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte güncel bilgiler...