Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı ve Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılıyor. Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte 4 bin TL tutarındaki emekli bayram ikramiyesi ile Mayıs ayı emekli maaşlarının 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı duyuruldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler ise "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt ararken, ödemelerin tahsis numarasına göre farklı günlerde gerçekleştirileceği bildirildi. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ve ikramiye tarihleri...
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan takvime göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri 17 Mayıs itibarıyla başlayacak. 4 bin TL’lik bayram ikramiyesiyle birlikte Mayıs ayı emekli maaşlarının da aynı dönemde hesaplara yatırılması beklenirken, ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre değişecek. Peki, emekli maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte güncel bilgiler...
BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI: EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Emekli maaşı ödeme tarihleri netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
(4A) emeklileri için bayram ve maaş takvimi Mayıs 2026 dönemine ait aylıklar ile 4 bin TL'lik Kurban Bayramı ikramiyeleri, SGK’nın belirlediği özel bir takvimle hesaplara geçiyor. Bu süreçte ödeme günleri, emeklilerin tahsis numaralarına göre şu şekilde güncellendi:
Normal şartlarda maaş günü 17 ile 22 Mayıs arasına denk gelen emekliler, herhangi bir değişiklik olmadan kendi günlerinde hem maaşlarını hem de ikramiyelerini çekebilecekler.
Maaş günü normalde 23 ve 24 Mayıs olan vatandaşlara bir jest yapılarak ödemeleri öne çekildi. Bu gruptaki emekliler, 21 Mayıs itibarıyla tüm ödemelerini alabilecekler.
Tahsis numarasına göre ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olan emekliler ise beklemek zorunda kalmadan 22 Mayıs tarihinde hesaplarındaki toplam tutara ulaşabilecekler.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?
2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak uygulanmaktadır.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.
Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.
Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.
KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?
2026 yılında Kurban Bayramı, bahar aylarının sonuna denk gelen Mayıs ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bayramın tarihleri şu şekildedir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi