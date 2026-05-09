        Haberler Gündem EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026 | Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri erken yatar mı?

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayrama kısa bir süre kalırken, milyonlarca emekli tarafından meraklanan beklenen soru yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek." açıklamasında bulundu. Bilindiği gibi emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR ve EYT'lilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Peki, "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi erken yatar mı?" İşte 2026 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 00:10
        1

        Emekli bayram ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gelecek açıklamalara çevrildi. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, bayram öncesinde belirtilen tarihlerde 4 bin TL olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?" İşte 2026 emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih...

        2

        2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmayacağını söyleyen Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" dedi.

        Bakan Işıkhan, “Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır” dedi.

        3

        BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde idrak edilecek.

        Bakan Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı.

        Bayram ikramiyesi ödeme takvimi önüzmüdeki günlerde SGK veya bakanlık tarafından açıklaması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

        5

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
