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Emekli ikramiyesi ne kadar? 2020 Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2020 Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla milyonlarca emekli ve yakının gündemine geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri öne çekilmişti. Peki Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli

Emekliye ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar? soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye veriliyor. İşte 2020 emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 2020

Önceki yıllarda emeklilere verilen bayram ikramiyesi 1000 lira. Ramazan Bayramı için de emeklilere 1000 lira ikramiye verildi.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı öncesinde yatırılması beklenen emeklilerin bayram ikramiyesi için henüz bir tarih belirlenmedi. Ancak emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde yani 30 Temmuz'a kadar ikramiyelerini alması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

EMEKLİYE RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ERKEN YATTI

Bu sene Mayıs ayı sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ikramiyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekilerek Nisan ayı başında yatırılmıştı.

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