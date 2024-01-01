Gözler emekli maaş zammına çevrildi! 2024 Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
Emekli maaşı zammının ne zaman belli olacağı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı öncesi sorgulanmaya devam ediyor. Asgari ücretin açıklanması sonrası gündeme gelen emekli maaşı zammı için SSK ve Bağ-Kurlular enflasyon farkı ile hesap yapmaya başladı. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
2024 emekli maaşı zammının zaman belli olacağı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı öncesi araştırılıyor.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından oranlar netlik kazanacak.
Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, emekli maaşına yansıyacak.
Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son yaptığı açıklamada SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik talimat verdiği biliniyor. Yılmaz ise yaptığı açıklamada imkanların zorlanacağını ve emeklilerin yanında olunuacağını dile getirdi. Memur emeklisine toplu sözleşmeye gereği enflasyon farkına göre artış yapılacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı “ Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak” dedi.
Açıklamasının devamında işçi emeklilerinin daha farklı şartlara tabi olduğunu dile getiren Yılmaz “ Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak.
Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda, emekli aylıklarına ilave zam için talimat verdiğini söyledi. Emeklilere ilave zamma ilişkin bir kanun değişikliği yapılması durumunda enflasyon farkının üzerine refah zammı yapılmış olacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz günlerde en son kasım ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 61.9 olurken, 5 aylık enflasyon yüzde 33.65 olarak gerçekleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.
Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.
Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?