Emekli maaşı ek zammı çalışmaları için önemli tarih! 2023-2024 emekliye ek zam gelecek mi ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Emekli maaşı ek zammı çalışmaları için önemli tarih! 2023-2024 emekliye ek zam gelecek mi ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Emekli ek zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin gündeminde yer alıyor. Hakem Kurulu'nun 5. toplantısının ardından memur ve memur emeklisinin 2 yıllık toplu sözleşme zam oranı belli olurken gözler emekli ek zammına çevrildi. Temmuz ayında yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon farkına refah payı eklenerek emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. 2 aylık enflasyon farkı 19,5 olarak açıklanırken AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Yıldırım emekli ek zammı çalışmaları için Ekim ayını işaret etti. İşte 2023-2024 emekli maaşı ek zammında son durum....

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

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BİNALİ YILDIRIM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."

Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.