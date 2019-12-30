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Emekli maaşı ne kadar olur? 2020 emekli ve memur maaşı zam oranı ne zaman belli olacak?

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun cevabı, geçen hafta belirlenen 2020 asgari ücret zammının ardından merak ediliyor. Emekli ve memur maaşına yeni yılda yapılacak zam oranı için gözler açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarında. İşte 2020 memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar

Memur ve emekli maaşı

2020 Memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar milyonlarca vatandaşın gündeminde. Geçen hafta belirlenen 2020 asgari ücretin ardından gözler emekli ve memur maaşlarında. Yıllık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek emekli ve memur maaşı için uzmanlar, tahminlere göre hesaplamalar yapmaya başladı. Emekli ve memur maaşı zammı için yapılan son tahminler şöyle... 

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2020

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, YEP’teki yüzde 12’lik enflasyon tahmini tutarsa, ocak ayında 2000 öncesi emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 983 liradan 2 bin 114 liraya, en düşük BAĞ-KUR (esnaf) emekli aylığı da bin 775 liradan bin 893 liraya yükselecek.

SSK ve BAĞ-KUR'da en düşük emekli aylıkları
(TL)  
 Mevcut2020 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 19832114
SSK (2000 SONRASI)11811260
BAĞ-KUR (ESNAF)17751893
BAĞ-KUR (TARIM)12501333

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 2.666 TL

Ocak ayında en düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 666 liraya, emekli öğretmen aylığı 3 bin 102 liradan 3 bin 279 liraya çıkacak. 

Emekli memur aylıkları ne olacak? 
(TL)  
 Mevcut2020 Ocak
Müsteşar (1/1)90889608
Genel müdür (1/1)80338493
Şube müdürü (Lisans - 1/4)30833259
Memur (Lisans - 1/4)30163188
Öğretmen (1/4)31023279
Kaymakam 1. sınıf (1/4)52665566
Başkomiser (1/4)32083391
Polis memuru (8/1)32083391
Hemşire (Lisans - 1/4)30153187
Mühendis (1/4)37823999
Teknisyen (Lise -1/4)26322783
Profesör (1/4)71957606
Araştırma görevlisi (1/4)37803996
İmam-hatip31023279
Avukat (1/4)31023279
En düşük memur emekli aylığı25222666
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir 

2020 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLUR?

Enflasyon tahminleri tutarsa, en düşük memur maaşı ocak ayında 3 bin 158 liradan 3 bin 338 liraya yükselecek. Asgari ücretteki 2020 zam oranı yüzde 15.03 oldu.

Aşağıdaki memur maaş rakamları, bekâr ve çocuksuz memurların eline geçen net ücretler üzerinden yapılmıştır.

Memur maaşları ne olacak?  
   
 Mevcut2020 Ocak
Araştırma görevlisi (8/1)54615772
Araştırmacı (9/1)36523860
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)56916015
Avukat (9/1)49525234
Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)64686837
Başkomiser (8/1)54685780
Başmüfettiş (1/1)83208794
Bekçi (Lisans 9/1)41804418
İlçe belediye başkan yardımcısı57656094
Daire başkanı (1/1)86609154
Diş tabibi (8/1)53155618
Doçent (1/1)72607674
Doktor öğretim üyesi (5/1)62506606
Ebe (9/1)40374267
Hademe (15/1)31583338
Hakim (7/1)87759275
Hakim adayı (9/1)55275842
Hemşire (9/1)40324262
Hizmetli (15/1)31583338
İmam/hatip (9/1)36673876
İtfaiyeci (9/1)36233830
Kaymakam (4/1)68777269
Komiser (8/1)53805687
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)34053599
Memur (9/1)34063600
Mübaşir (11/1)33563547
Müfettiş (7/1)60336377
Müfettiş yardımcısı (9/1)54875800
Müezzin (9/1)36673876
Mühendis (7/1)53005602
Orman muhafaza memuru (11/1)37583972
Öğretmen (9/1)38044021
Polis (11/1)50055290
Programcı (9/1)41544391
Profesör (1/1)84828965
Sağlık memuru (9/1)40324262
Şef (7/1)36873897
Şube müdürü (7/1)46704936
Usta öğretici (11/1)34033597
Uzman yardımcısı (9/1)55765894
Uzman (7/1)60936440
Vaiz (9/1)38624082
Vali (1/1)1252613240
Veteriner hekim (7/1)52725573
Yoklama memuru (11/1)34033597
Zabıta memuru (9/1)34743672

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

TEMMUZ’DA NE KADAR ZAM OLMUŞTU?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

Yıl sonunda enflasyon, YEP’te tahmin edildiği gibi yüzde 12 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 6.65 oranında zamlanacak.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise önce yüzde 5’i aşan enflasyon farkı olan 1.65 puan yansıtılacak. Bunun üzerine, yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.72 oranında artırılacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki gibi yüzde 13.9 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.46, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına da yüzde 7.60 oranında zam yapılması söz konusu olacak.

 

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