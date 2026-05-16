Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? Emekli maaşı ödeme takvimi
Emekli maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı. Bayram hazırlıkları sürerken milyonlarca vatandaş "SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken yatacak mı, ikramiyeler ne zaman hesaplara geçecek?" sorularına yanıt arıyor. SGK tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri yeniden gündeme gelirken, özellikle bayram öncesi erken ödeme tarihleri araştırılıyor. 2026 emekli maaşı ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi detayları vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Peki, Bakan Işıkhan açıklaması ile emekli maaşı ödeme tarihleri netleşti mi? Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte Mayıs 2026 emekli maaşı ödeme günleri...
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli gözünü maaş ve bayram ikramiyesi ödeme takvimine çevirdi. 2026 Mayıs emekli maaşı ödeme günleri araştırılırken, "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar, tahsis numarasına göre yapılacak ödemelerin erkene çekilip çekilmediğini merak ederken, Bakan Vedat Işıkhan’dan gelen açıklamalar dikkat çekti. İşte güncel emekli maaşı ödeme takvimi...
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?
Emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.
BAKAN IŞIKHAN DUYURDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.