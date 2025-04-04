Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra... İstanbul'da, operasyon düzenleyen polis daha önceden 533 suç kaydı bulunan, 70 yaşındaki emekli muhasebeci Abdurrahim L.'yi gözaltına aldı. 174 farklı suçtan da aranması olduğu öğrenilen şüphelinin hakkında toplam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 9 yıldır firari olarak arandığı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:13 facebook

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