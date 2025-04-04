Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
İstanbul'da, operasyon düzenleyen polis daha önceden 533 suç kaydı bulunan, 70 yaşındaki emekli muhasebeci Abdurrahim L.'yi gözaltına aldı. 174 farklı suçtan da aranması olduğu öğrenilen şüphelinin hakkında toplam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 9 yıldır firari olarak arandığı ortaya çıktı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2016 yılından bu yana aranan Abdurrahim L.’nin (70) Esenyurt'ta saklandığını belirlendi.
YERİ BELİRLENDİ GÖZALTINA ALINDI
DHA'daki habere göre polis yaptığı çalışma sonucu şüphelinin gidebileceği yerlerde bekledi. Önceki gün polis ekipleri tarafından bulunduğu yer tespit edilen Abdurrahim L. gözaltına alındı.
533 SUÇ KAYDI VARMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Makedonya doğumlu Abdurrahim L.’nin polis arşivlerinde daha önceden 533 tane suç kaydı olduğu belirlendi.
174 DOSYADAN DA ARANIYORDU
Emekli Muhasebeci olan Abdurrahim L.’nin 'Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Vergi Usul kanuna Muhalefet' suçlarından 174 farklı dosyadan da aranması olduğu ortaya çıktı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Abdurrahim L., hakkında yargılandığı davalardan toplam 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine götürüldü.