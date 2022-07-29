Buna göre;



Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL oldu.

DUL-YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU, NE ZAMAN ÖDENECEK?

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL’dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.