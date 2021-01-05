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Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte 2021 emekli ve memur zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Peki Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte 2021 emekli ve memur zam oranları...

Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte 2021 emekli ve memur zam oranları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Milyonlarca emekli ve memur zam oranlarını merak etmeye başladı. Peki Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte 2021 emekli ve memur zam oranları

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR AYLIKLARI NE OLDU?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE2020 Temmuz2021 Ocak
Vali13.81814835
Genel müdür (1/4)13.89114.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4)7.3017.839
Memur (Lisans - 9/1)4.5094.841
Öğretmen (1/4)5.6346.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4)12.71213.648
Başkomiser (3/1)7.2967.833
Polis memuru (8/1)6.3886.859
Uzman doktor (1/4)8.6759.314
Hemşire (Lisans - 5/1)5.4655.868
Mühendis (1/4)7.4528.001
Teknisyen (Lise - 11/1)4.6925.038
Araştırma görevlisi (7/1)7.0757.596
Vaiz (1/4)5.8546.285
Avukat (1/4)7.1157.639
En düşük memur maaşı4.2304.542

NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)2.2332.420
SSK (2000 SONRASI)1.5001.500
BAĞ-KUR (ESNAF)1.6271.763
BAĞ-KUR (TARIM)1.5341.662

En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3.049 TL’ye çıkacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE2020 Temmuz2021 Ocak
Müsteşar (1/1)10.13910.987
Genel müdür (1/1)8.9639.713
Şube müdürü (Lisans - 1/4)3.4393.727
Memur (Lisans - 1/4)3.3653.647
Öğretmen (1/4)3.4613.751
Kaymakam 1. sınıf (1/4)5.8756.366
Başkomiser (1/4)3.5793.878
Polis memuru (8/1)3.5793.878
Hemşire (Lisans - 1/4)3.3643.645
Mühendis (1/4)4.2224.575
Teknisyen (Lise -1/4)2.9373.183
Profesör (1/4)8.0278.699
Araştırma görevlisi (1/4)4.2184.571
İmam-hatip3.4613.751
Avukat (1/4)3.4613.751
En düşük memur emekli aylığı2.8143.049

TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI
Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

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