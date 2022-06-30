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Emekli vekil aylıklarına zam nasıl uygulanacak?

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge ile emekli milletvekili aylıkları gösterge sistemine bağlandı. Mevcut memur maaş katsayısına göre emekli vekil aylıkları mevcut maaş katsayısı üzerinden 27 bin 129 TL’ye yükselecek. Emekli vekiller yeni önergeye göre hesaplanan aylıklarını ocak ayından itibaren alacaklar. Ancak, ocak ayında alacakları aylık, bu yılın temmuz ayı ve gelecek yılın ocak ayında memur maaşlarına yapılacak artışlar üzerinden hesaplanacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Emekli vekil aylıklarına zam nasıl uygulanacak - Haberler

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda dün akşam kabul edilen önergeyle milletvekillerinin emekli aylığında yapılan artış, protokolün en üstündeki emekli aylığı skalasını da etkileyecek.

Milletvekillerinin emekli aylıkları 2012 yılında cumhurbaşkanı ödeneğine endekslendi. Cumhurbaşkanı ödeneği yılda bir defa bütçe kanunu ile belirleniyor ve yıl boyunca değişmiyor. Emekli cumhurbaşkanı aylığı, cumhurbaşkanının aylık ödeneğinin yüzde 40’ı oranında belirleniyor.

Emekli TBMM Başkanları ve başbakanlara, emekli cumhurbaşkanı aylığının yüzde 75’i oranında; emekli milletvekili, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarına ise yüzde 45’i oranında aylık bağlanıyor. Cumhurbaşkanı ödeneği bu yıl aylık 100 bin 750 TL olarak uygulanıyor. Buna göre, emekli cumhurbaşkanlarına 40 bin 300 TL, emekli TBMM Başkanları ve başbakanlara 30 bin 225 TL, emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerine ise 18 bin 135 TL emekli aylığı bağlanıyor. Bu tutarlara, kaldırılan vergi iadesinin yerine tüm emekliler için ödenen yüzde 4 oranında ek ödeme ilave ediliyor. Böylece, şu an emekli cumhurbaşkanlarına 41 bin 912 TL, emekli TBMM Başkanları ve başbakanlara 31 bin 434 TL, emekli milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlara ise 18 bin 860 TL net ödeme yapılıyor.

Cumhurbaşkanı ödeneği 2022’de geçen yıla göre yüzde 14.5 oranında artırıldı. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise ocak ayında yüzde 30.95 oranında arttı.

CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ YERİNE GÖSTERGE SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Emekli milletvekili aylıklarını artırmak için TBMM’ye sunulan ek bütçe kanun teklifi ile cumhurbaşkanı ödeneği artırıldı. Ancak, cumhurbaşkanı maaşı üzerinde tartışmalar yaşanması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili emekli aylıklarını artırmak için başka bir yöntem bulunmasını, kendisinin ödeneğinin artırılmasına ilişkin düzenlemenin de ek bütçeden çıkartılmasını istedi.

Bunun üzerine ek bütçede yapılan değişiklik ile cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılmasına ilişkin düzenleme geri çekildi. Plan Bütçe Komisyonu’nda 3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kabul edilen önerge ile de milletvekili emekli aylıklarının cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olarak hesaplanması uygulamasından vazgeçildi. Emekli vekillerin aylıkları göstergeye bağlandı.

ÖNERGE İLE YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI

Bundan böyle, emekli TBMM Başkanları ve başbakanlar 126.000 gösterge; emekli milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar da 115.225 gösterge üzerinden emekli aylığı alacaklar. Bu gösterge rakamları 6 ayda bir artan memur maaş katsayısına göre hesaplanacak.

2022 yılının ocak – haziran döneminde memur maaş katsayısı 0,235445 olarak uygulanıyor. Mevcut katsayıya göre, ek ödeme hariç emekli TBMM Başkanları ve başbakanların emekli aylıkları 29 bin 666 TL, emekli milletvekili, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarının aylıkları da 27 bin 129 TL olacak. Yüzde 4 ek ödeme ile bugün için ellerine geçen tutar sırasıyla 30 bin 853 ve 28 bin 214 TL’yi bulacak.

Belirlenen gösterge, milletvekili emekli aylıklarını yüzde 50 oranında artırırken, emekli TBMM Başkanları ve başbakanların emekli aylıklarında bugün için yüzde 1.8 oranında düşüş öngörüyor. Önerge ile yapılan değişiklik 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Gösterge sistemi üzerinden hesaplanacak aylıklarını gelecek yıl ocak ayından itibaren almaya başlayacaklar.

TEMMUZDAKİ MEMUR MAAŞ ARTIŞI OCAK AYLIKLARINA YANSIYACAK

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları her yıl ocak ve temmuz aylarında artırılıyor. Maaş katsayısının temmuz ayında ne kadar artacağı, pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamı ile belli olacak.

Beklentiler, memur maaş katsayısının temmuz ayında yüzde 40 oranında artacağı yönünde. Yeni düzenleme temmuz ayında yürürlüğe girmiş olsaydı, emekli TBMM Başkanları ve başbakanların aylıkları 43 bin 194 TL, emekli milletvekili ve bakan aylıkları ise 39 bin 500 TL olacaktı. Böylece, 2021 yılına göre aylıkları sırasıyla yüzde 57.32 ve yüzde 139.77 oranında artacaktı.

Yeni gösterge üzerinden aylıkları bu yıl almamakla birlikte, ocak ayındaki aylıkları, bu yılın temmuz ayı ve gelecek yılın ocak ayında memur maaş katsayısına yapılacak artış üzerinden hesaplanacak.

Yeni gösterge sistemi emekli milletvekili aylıkları ile TBMM Başkanları ve başbakanların aylıkları arasındaki makası da daraltacak. Şu an TBMM Başkanları ve başbakanların emekli aylıkları, emekli milletvekili aylıklarının yüzde 67 üzerinde bulunuyor. Gösterge sistemi ile fark yüzde 9'a inmiş oldu.

Emekli milletvekili aylıkları ile emekli cumhurbaşkanı aylıkları arasındaki makas da gelecek yıldan itibaren daralacak.

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