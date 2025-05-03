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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2025: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Emekli maaş zammı için 3 aylık oran belli oldu!

        Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Temmuz'da artış yaşayacak. Emekli zam oranı yılın ilk 6 ayına ait enflasyon verileri baz alınarak hesaplanacak. 3 aylık oran kesinleşirken gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Öte yandan 6 aylık enflasyon beklentisi doğrultusunda tahmini emekli maaş zammı hesaplamaları yapıldı. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 08:55 Güncelleme: 03.05.2025 - 08:55
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        Temmuz 2025’te emekli zam oranı yüzde kaç olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere emekliler, yıl içerisinde maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alıyor. Ocak 2025'te SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75 zam yapılmış, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira olmuştu. Şimdi tüm gözler Temmuz’da yapılacak zam oranına çevrildi. TÜİK tarafından Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı. Kesin oran Nisan, Mayıs ve Haziran verileri ile belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, Temmuz 2025 emekli maaşı zam oranı hesaplama...

        2

        3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

        Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

        Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 oldu. Bu verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

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        EMEKLİLERİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 oldu.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.

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        İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

        3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06

        3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06

        Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83

        Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

        Memur zammı: Yüzde 9,02

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        6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

        Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Buna göre bu ayın enflasyon beklentisi yüzde 3,07 olurken, mayıs ayının yüzde 2,2, haziran ayı için ise yüzde 1,70 oldu.

        Enflasyon beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse Tüketici Fiyat Endeksi 3.165,30 seviyesine yükselecek.

        Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; ocak-haziran dönemi arasındaki 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,91 olacak.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 639 TL'ye yükselecek.

        Zam oranı yüzde 16 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL'ye yükselecek.

        Zam oranı yüzde 17,91 olursa en düşük emekli maaşı 17 bin 60 TL'ye ulaşacak.

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        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

        Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

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        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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