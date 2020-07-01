Temmuz ayı emekli maaşı zam oranları merak edilmeye başlandı. Her sene iki defa zam alan emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacakları merak ediliyor. Temmuz ayı emekli maaşı zam oranları henüz belli olmadı. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla beraber emekli maaşlarına olan zam oranı da belli olacak.

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI 2020

Temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili henüz resmi açıklama gelmezken ilk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4 üstünde olacağı düşünülüyor. Bu nedenle emekli maaş zammı tahmini açısından Temmuz ayında %4’ün üstünde bir zam gerçekleşeceği üzerinde duruluyor.

OCAK AYINDA EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından %11.84 şeklinde açıklanan enflasyon oranları sonrasında emekli maaşı zammı %6.49 oranında, memur maaşı zammı ise %5.49 oranında yansıtılmıştı. Emekli zammı Temmuz 2020 için ne olacağı konusunda hala belirsizliğini koruyor. Yapılan açıklamanın ardından zam oranına göre her emeklinin ne kadar maaş alacağı da belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ ZAM ORANLARI

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Merkez Bankası tarafından açıklanan Mayıs 2020 beklenti anketindeki verilere göre ilk 6 aylık TÜFE oranının 4.41 olacağı görünüyor. Bu durumda emekli maaşı zam oranı için de %4.41’lik bir zamdan söz ediliyor. Eğer bu şekilde bir zam gerçekleşirse emekliler 276 TL’ye kadar zam alabilecek. Temmuz zammının %4.41 olması halinde Bağ-Kur emekli maaşı 1.862 TL’ye, en düşük SSK emekli maaşı ise 2.204 TL’ye yükselebilir. Aynı beklentiye göre memur emekli maaşı ise 2.778 TL olabilir.