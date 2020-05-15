Emekliler için emlak vergisi rehberi

Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Geçen yıla göre yüzde 11.29 oranında artırılan emlak vergisi mayıs ve kasım aylarında iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödemelerinin bu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, bazı kişilerin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenlerinde emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanıyor. Yani bu kişilerden emlak vergisi alınmıyor. Emlak vergisi alınmayan kişiler şöyle:

- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

- Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayanlar,

- Gaziler,

- Engelliler,

- Şehitlerin dul ve yetimleri.

Bu uygulamanın teknik adı “indirimli vergi oranı” olarak geçiyor. Halk arasındaki adıyla emlak vergisi muafiyetinden ilk defa yararlanacak olanların "Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form"u doldurarak bağlı bulundukları belediyelere vermeleri gerekiyor. 200 metrekareyi geçmeyen tek meskende hissesi bulunanlar da meskenin vergi değerinin hissesine isabet eden oranı için vergi muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, Türkiye’de sayıları 13 milyona yaklaşan emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden nasıl yararlanacağını yazdı.

BİRDEN FAZLA MESKENDE HİSSESİ OLANLAR

Birden fazla meskeni olan veya birden fazla meskende hisseye sahip olan emeklilere vergi indirimi uygulanmıyor.



YAZLIKLAR MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞİL

Kanun, sürekli ikamet edilen meskenler için emlak vergisi muafiyeti tanıyor. Dolayısıyla yılın belli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan yazlık konutlar için vergi muafiyeti söz konusu değil.



ÇALIŞAN EMEKLİLER MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR Mİ?

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlar, bu aylıkları dışında başka gelirleri bulunması halinde vergi muafiyetinden yararlanamazlar. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlere vergi muafiyeti uygulanmaz.

MESKENDE BİZZAT OTURMA ŞARTI VAR MI?

Vergi muafiyetinden yararlanmak için meskende bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da vergi muafiyetinden yararlanıyor.



YENİ EMEKLİ OLAN NE ZAMAN YARARLANMAYA BAŞLAR?

Emlak vergisi mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde ödenmekle birlikte, ocak ayında emekli aylığı bağlatanlar da dahil olmak üzere yıl içinde emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren sıfır emlak vergisi hakkından yararlanabilirler. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında emekli olanlar, tek meskenleri için bu yıl emlak vergisi ödeyecekler. Gelecek yıl belediyeye bildirimde bulunup vergi muafiyetinden yararlanmaya 2021 vergi döneminden itibaren başlayacaklar.



GERİYE DÖNÜK EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ UYGULANABİLİR Mİ?

Emeklilere tanınan emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için “Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form" ile ilgili belediyeye başvurmak gerekiyor. Ancak, şartları taşıdığı halde söz konusu formu veya emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olmak, emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya entel teşkil etmez. Bu mükellefler söz konusu bildirimi gecikmeli yapmaları durumunda, geriye dönük beş yıl için muafiyetten yararlanabilirler. Örneğin, 2013 yılında emekli olan bir kişi muafiyetten yararlanmak için ilk defa bu yıl başvuruda bulunmuş ise 2016 yılından bu yana olan dönem için de vergi muafiyetinden yararlanabilirler.



65 YAŞ AYLIĞI ALANLAR EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesizlere bağlanan aylık alanlar, ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelirleri yoksa muafiyetten yararlanabilirler. Bu kişilerin, "Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi" doldurarak, bağlı bulundukları belediyeye vermesi gerekiyor.



ARSA PAYLI KONUTTA VERGİ MUAFİYETİ

İskan belgesi alınamadığı için arsa paylı olarak görülen yeni inşa edilen mesken sahibi emekliler de gerekli şartları sağladıkları tarihi izleyen yıldan itibaren vergi muafiyetinden yararlanabilirler.



EMEKLİ KARI KOCANIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

Her ikisi de emekli olan eşlerden birinin üzerinde kışlık, diğerinin üzerinde yazlık mesken var ise sadece mesken için vergi muafiyeti uygulanır. Üzerinde yazlık bulunan eş vergi muafiyetinden yararlanmaz.



İKİ AYRI EMEKLİ AYLIĞI ALANLAR VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli, dul, yetim şeklinde birden fazla maaşın alınması emlak vergisi muafiyeti uygulanmasını engellemez. Dolayısıyla emekli maaşının yanı sıra eşinden ya da babasından ölüm aylığı bağlanan kişiler de 200 metrekarenin altındaki tek meskenleri için emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar.



EMEKLİNİN KENDİNE AİT EVİ KİRAYA VERİP EŞİNE AİT EVDE OTURMASI

Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kendisi kirada oturanlar vergi muafiyetinden yararlanabilir. Kira ödemeksizin bir başkasının yanında oturan emekliler kiraya verdikleri mesken için muafiyetten yararlanamazlar. Örneğin, ikisi de emekli olan çift, kocaya ait evde oturuyor, kadına ait ev de kirada ise sadece kocaya ait ev için emlak vergisi muafiyeti uygulanır. Kadına ait evin kiracı tarafından tahliye edilmesi halinde ise iki ev için de muafiyet uygulanır.



EMEKLİ KARI KOCA AYRI EVLERİ İÇİN İNDİRİMDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Yukarıdaki örnekte vurguladığımız gibi, evlerden ikisi de kirada değilse karı koca ayrı ayrı sahip oldukları tek meskenleri için vergi muafiyetinden yararlanabilirler

350 METREKARELİK EVİN YARISINA ORTAK OLAN EMEKLİYE MUAFİYET VAR MI?

Emeklilerin vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için tek başına ya da hisseli olarak sahip oldukları konutun brüt 200 metrekareden küçük olması gerekir. 350 metrekarelik evin yüzde 50 hissesine sahip olan emekli muafiyetten yararlanamaz.