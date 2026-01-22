Emeklilerin zam farkı yarın hesaplarda

Emekli Sandığı bünyesinde emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan kişilerin 2025 yılı ek ödemeleri yarın (23 Ocak Cuma) hesaplarına yatacak.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.