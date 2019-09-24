EYT'liler olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar, son günlerde günlerde gündemin önemli konu başlıklarından biri oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar, uzun çabalarının ardından sonunda resmi makamda ilk kez bir görüşme yapma şansı yakalayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin'e sorunlarını anlattı. EYT'liler için değerlendirilen çözüm yollarından birisi Finlandiya modeli. EYT son durum ve Finlandiya modeli ile ilgili detaylar haberimizde.

EYT'LİLER İÇİN FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Vedat Bilgin’in EYT’liler ile görüşmesinin ardından kamuoyunda, başta Finlandiya modeli olmak üzere çeşitli formüller konuşulmaya başladı. Finlandiya modelinde, kanuni yaştan önce emekli olanların aylıklarında yüzde 50’ye varan oranlarda indirim yapılıyor. Türkiye’de emekli aylıklarının zaten düşük olması nedeniyle EYT’liler Finlandiya modeli benzeri formüllere tepki gösterdiler.

EYT'LİLER FİNLANDİYA MODELİNE NE DİYOR?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, emeklilikte yaşa takılanların Vedat Bilgin ile görüşmelerindeki detayları ve Finlandiya modeline tepkileri yazdı. Ahmet Kıvanç'ın yazısını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.

EMEKLİLİKTE NASIL YAŞA TAKILDILAR?

EYT’liler, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış olanların, o tarihte yürürlükte olan yasadaki koşullarla emekli olmalarının sağlanmasını istiyor. 8 Eylül 1999 tarihine kadar kadınlar 20 yıl 5000 prim günü, erkekler 25 yıl 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan 4447 sayılı yasa ile prim günü ve sigortalılık sürelerine yaş koşulu eklendi. Yasanın çıktığı tarihteki sigortalılık süresine göre, emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. Böylece bazı çalışanlar pirim günü dolsa bile yaşının dolmasını beklemek zorunda kaldı.