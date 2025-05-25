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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekliye 57.4 milyar TL ikramiye ödenecek - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emekliye 57.4 milyar TL ikramiye ödenecek

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:49 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:49
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        Emekliye 57.4 milyar TL ikramiye ödenecek
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        Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

        2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

        Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

        Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

        Öte yandan, SGK'nın 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

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