Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesine bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğini merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinin verileceği tarihi açıkladı. Peki 2020 yılı Ramazan Bayramında emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

EMEKLİYE İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

“YAKLAŞIK 12 MİLYON EMEKLİ VE HAK SAHİBİNİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ÖDÜYORUZ"

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin Bayram İkramiyelerini ödüyoruz.” dedi.

Koronavirüs’ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.

“EVDE KALIN HİZMETİ KAPINIZA GETİRELİM"

“Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz.” diyen Bakan Selçuk, şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. “Hayat eve sığar” diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.”

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