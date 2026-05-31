        Emekliye ÖTV'siz araç markaları ve modelleri 2026: Emekliye ÖTV'siz araç şartları neler, emeklilere ÖTV siz araç ne zaman çıkacak?

        Emekliye ÖTV’siz araç markaları ve modelleri 2026: Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı, şartlar neler?

        Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi yeniden gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. TBMM'de konuşulan yeni ekonomik destek paketleri ve engelli araç düzenlemesindeki güncellemeler sonrası milyonlarca vatandaş "Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları neler, hangi marka ve modeller alınabilecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı gibi 2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç üst limitinin üst limiti 2 milyon 873 bin 972 TL'ye yükseltilmişti. İşte emekliye ÖTV'siz araç şartları, markaları fiyat listesine ilişkin tüm merak edilenler...

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 21:43 Güncelleme:
        Türkiye’de emeklilere yönelik yeni sosyal destek düzenlemeleri gündemdeki yerini korurken, ÖTV’siz araç konusu da en çok konuşulan başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlar için uygulanan ÖTV muafiyetinde limit artışına gidilmesi sonrası emekliler için benzer bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye başlandı. Emeklilere yönelik ÖTV düzenlemesinin hayata geçmesi durumunda araç alımı bir defaya mahsus olacağı, belirli marka ve modelleri kapsayacağı ön görülüyor. Peki, "Emekliye ÖTV’siz araç şartları neler, emeklilere ÖTV siz araç ne zaman çıkacak?" İşte emekliye ÖTV'siz araç marka ve modelleri...

        ÖTV MUAFİYETİ RESMİ GAZETE'DE

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, engelli vatandaşların araç alımlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında düzenleme yapıldı.

        ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?

        Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.

        Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.

        Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

        Emeklilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili resmi olarak yürürlüğe giren bir yasa bulunmuyor. Ancak son dönemde TBMM kulislerinde konuşulan sosyal destek düzenlemeleri ve otomotiv sektöründeki gelişmeler nedeniyle konu yeniden gündeme taşındı.

        Özellikle dar gelirli emeklilere yönelik destek paketleri üzerinde çalışmalar yapıldığı iddiaları sonrası, araç alımında ÖTV indirimi ya da belirli şartlarla vergi avantajı sağlanabileceği konuşuluyor. Şu ana kadar hükümet cephesinden kesinleşmiş resmi bir açıklama yapılmasa da, emekliler düzenlemeye ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

        EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:

        - 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,

        - 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

        Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.

        EMEKLİYE ÖTV SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

        Henüz netleşmiş resmi şartlar bulunmasa da, gündemde konuşulan olası kriterler şu şekilde öne çıkıyor:

        Düzenlemenin sadece emeklileri kapsaması

        Belirli gelir seviyesinin altında olunması

        Araç alım hakkının bir defaya mahsus verilmesi

        Alınan aracın belirli süre satılamaması

        Yerli üretim araç modellerinin kapsama dahil edilmesi

        Belirlenen fiyat limitinin aşılmaması

        Özellikle yerli üretimi desteklemek amacıyla bazı modellerin ön plana çıkarılabileceği değerlendiriliyor.

        ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ

        Resmi liste bulunmasa da sektör kulislerinde ve vatandaşların araştırmalarında öne çıkan bazı araç modelleri şunlar oluyor:

        Fiat Egea Sedan

        Fiat Egea Cross

        Renault Clio

        Renault Megane Sedan

        Toyota Corolla

        Hyundai i20

        Hyundai Bayon

        Togg T10X

        Kia Stonic

        Dacia Duster

        Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;

        Corolla Benzinli

        1.5 Vision Plus Multidrive S

        1.5 Dream Multidrive S

        1.5 Dream X-Pack Multidrive S

        1.5 Flame X-Pack Multidrive S

        1.5 Passion X-Pack Multidrive S

        Corolla Hybrid

        1.8 Hybrid Dream e-CVT

        1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

        1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

        Toyota C-HR Hybrid

        1.8 Hybrid Flame e-CVT

        1.8 Hybrid Passion e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT

        Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.

        ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

        Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.

        Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:

        Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,

        1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,

        Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
