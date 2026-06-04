Emekliye ÖTV'siz araç şartları neler? Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, hangi marka ve modeller alınabilecek?
Emeklilere ÖTV'siz araç verilmesine yönelik gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. TBMM'de zaman zaman gündeme gelen düzenleme teklifleri sonrası milyonlarca emekli, "Emekliye ÖTV'siz araç çıkacak mı?", "Emekliye ÖTV'siz şartları neler olacak?" ve "Hangi araçlar kapsamda yer alacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini amaçlayan hurda teşviki modeli ise gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere engelli vatandaşlar için uygulanan ÖTV muafiyetinde üst limiti Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında 2 milyon 873 bin 972 TL'ye yükseltilmişti. İşte emekliye ÖTV'siz şartları ile ÖTV muafiyetli araç marka ve modelleri listesi...
Emekliye ÖTV'siz araç konusuna ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılmaya devam ediyor. Engelli araç alımında uygulanan ÖTV istisnasına ilişkin güncellemelerin ardından emekliler için de benzer bir uygulamanın hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu oldu. Henüz yürürlükte emeklilere özel bir ÖTV muafiyeti bulunmazken, konuya ilişkin beklentiler sürüyor. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç şartları neler, hurda teşviki ve emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi, hangi marka ve modeller alınabilecek? İşte detaylar...
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?
Emeklilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili resmi olarak yürürlüğe giren bir yasa bulunmuyor. Ancak son dönemde TBMM kulislerinde konuşulan sosyal destek düzenlemeleri ve otomotiv sektöründeki gelişmeler nedeniyle konu yeniden gündeme taşındı.
Özellikle dar gelirli emeklilere yönelik destek paketleri üzerinde çalışmalar yapıldığı iddiaları sonrası, araç alımında ÖTV indirimi ya da belirli şartlarla vergi avantajı sağlanabileceği konuşuluyor. Şu ana kadar hükümet cephesinden kesinleşmiş resmi bir açıklama yapılmasa da, emekliler düzenlemeye ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.
EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,
- 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,
- 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
EMEKLİYE ÖTV SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?
Henüz netleşmiş resmi şartlar bulunmasa da, gündemde konuşulan olası kriterler şu şekilde öne çıkıyor:
Düzenlemenin sadece emeklileri kapsaması
Belirli gelir seviyesinin altında olunması
Araç alım hakkının bir defaya mahsus verilmesi
Alınan aracın belirli süre satılamaması
Yerli üretim araç modellerinin kapsama dahil edilmesi
Belirlenen fiyat limitinin aşılmaması
Özellikle yerli üretimi desteklemek amacıyla bazı modellerin ön plana çıkarılabileceği değerlendiriliyor.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ
Resmi liste bulunmasa da sektör kulislerinde ve vatandaşların araştırmalarında öne çıkan bazı araç modelleri şunlar oluyor:
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Renault Clio
Renault Megane Sedan
Toyota Corolla
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Togg T10X
Kia Stonic
Dacia Duster
Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.
ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.
Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:
Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,
1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,
Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Hurda Araç Teşviki Yasası’nı bekleyen sürücüler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz yıl Meclis’e sunduğu teklifini sosyal medya hesabından yeniden gündeme getirerek, düzenlemenin yasalaşma sürecine yaklaştığı yönünde mesaj verdi.
Düzenlemenin bir diğer ayağını hurda araç teşviki oluşturuyor. 25 yaş ve üzeri, ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların, yerli üretim yeni araç alımlarında çeşitli avantajlardan yararlanması öngörülüyor. Bu uygulama ile hem çevresel kirliliğin azaltılması hem de trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.
Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.
Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.