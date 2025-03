AFİFE // 3 MART // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Kia'nın sunduğu Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife.

Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

İNSANLAR MEKANLAR NESNELER// 3-4 MART // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ //

20.30

İnsanlar Mekanlar Nesneler, cesaretin ve özgürlüğün hikayesini sahneye taşıyor. Geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın, korkularla yüzleştiği, gerçekle barıştığı ve en önemlisi kendini sevdiği bir yolculuk… Bu oyun, hayatın başlangıçlarını, aileyi, bağımlılıklardan kurtulmayı ve yukarı bakmayı anlatıyor. “Aşağı bakmadan yola devam edebilecek miyiz?” sorusu etrafında dönen bu özel yapım, cesurca “evet” demenin gücünü Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla Zorlu PSM’de keşfetmeye davet ediyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 3 MART // %100 STUDIO // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’da misafirlerini bekliyor.

CMXXIV // 4-5-9 MART // TURKCELL SAHNESİ// 21.00

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz sezon boyunca Turkcell Sahnesi’nde seyirci ile buluşmaya devam ediyor. "CMXXIV" Mart ayında gerçekleştireceği peş peşe gösterileriyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösteri serisi bir kez daha kahkahalara boğacak.

BERK KARAN STAND UP // 4 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

MELİKŞAH ALTUNTAŞ ‘’BUNU KENDİME NEDEN YAPIYORUM?’’// 7 MART // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 21.00

Melikşah Altuntaş yeniden kahkahalara boğmaya hazırlanıyor. Hayır diyememe hastalığı ve mesleki soru işaretlerinden muzdarip Melikşah Altuntaş, beklentiler, önyargı ve hayal kırıklığı üzerine batılı anlamda ilk Elazığlılık deneyimini, görsel ve işitsel bir anksiyete krizine dönüştürüyor.

REKLAM

ATA DEMİRER GAZİNOSU // 7 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, ilgiyle takip edilen gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde devam edecek muhteşem gösterinin Mart ayındaki gösterimleri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

OZAN MUSLUOĞLU QUINTET // 7 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00

Ozan Musluoğlu Quintet 18 Ekim'de touché by N Kolay'da sahne alıyor.

DEPECHE MODE PARTY // 7 MART // %100 STUDIO// 21.00

Zorlu PSM yıllar boyunca müziğin ritmiyle kalplerimizi birleştiren, "Depeche Mode Tutkudur…" diyen her müzikseveri %100 Studio’ya bekliyor. Depeche Mode'un unutulmaz melodilerini yeniden canlandıracağımız bu özel gece, bizleri bir araya getiren, duygularımızı, anılarımızı ve tutkumuzu paylaştığımız eşsiz şarkılarla dolu olacak. "Enjoy the Silence", "Personal Jesus", "Just Can't Get Enough" ve daha fazlası 7 Mart akşamı %100 Studio’da!

FERİT ODMAN QUINTET// 8 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00

Türkiye’nin caz sahnesinin önemli isimlerini bir araya getiren Ferit Odman Quintet touché by N Kolay’da dinleyenleriyle buluşacak.Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman; Downbeat dergisinden dört yıldızla taçlandırılmış olan Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer verecek. Odman'ın quinteti ile hard-bop dünyasının derinlerinde güzel bir yolculuğa çıkacaksınız.

BAK ORADA NE VAR // 8 MART // %100 STUDIO// 14.00-15.30

Bebekler, iki dansçı eşliğinde renklerin ve hareketlerin dünyasına adım atıyor. “Bak Orada Ne Var!” etkinliği, bebeklerin güvenli ve rahat bir ortamda özgürce keşfedeceği bir dans performansını 8 Mart günü Zorlu PSM’de sunuyor.