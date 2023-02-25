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Haberler Gündem Eğitim Tarih Emevi Devleti Kuruluşu, Yıkılışı, Tarihi, Sınırları ve Özellikleri: Emevi Devletini Kim Kurdu, Nasıl Yıkıldı?
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Emevi Devleti kuruluşu, yıkılışı, tarihi, sınırları ve özellikleri: Emevi Devletini kim kurdu, nasıl yıkıldı?

Emevi Devleti; İslam tarihinde Dört Halife Dönemi’nden sonra kurulmuş olan bir Arap İslam devletidir. 661 yılında Hz. Ali’nin öldürülmesinin ardından ortaya çıkan ve Şam valisi Muaviye tarafından kurulmuş olan Emevi Devleti nerede kuruldu? Emevi Devleti tarihi hakkında olan bu yazımızı siz değerli okuyucularımızı için kaleme aldık.

Emevi Devleti Kuruluşu, Yıkılışı, Tarihi, Sınırları ve Özellikleri: Emevi Devletini Kim Kurdu, Nasıl Yıkıldı?
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İslam tarihinde hilafeti saltanata dönüştüren, ilk kez İstanbul’u kuşatan ve Abbasiler tarafından tarih sahnesinden silinene kadar hüküm süren Emevi Devleti başkenti neresidir? Emevi Devleti nasıl yıkıldı? İşte, Emevi Devleti hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

Emevi Devleti Kuruluşu

Hz. Osman döneminde Şam valisi olan Muaviye; Hz. Osman’ın öldürülmesi sonucu İslam halifesi olan Hz. Ali’ye, Hz. Osman’ın katillerinin bulunmaması sebebiyle biat etmemiş ve Hz. Ali’ye karşı bir mücadeleye başlamıştır. Yaşanan bu çekişmenin neticesinde Hz. Ali ve Muaviye’nin orduları Sıffin Savaşı’nda karşı karşıya gelmişlerdir. Bu savaşta, her iki taraf da kesin bir sonuç alamamış ve İslam tarihinde “Hakem Olayı” ismiyle yer alan hadise yaşanmıştır.

Hz. Ali’nin, Sıffin Savaşı sonrasında ortaya çıkan Hariciler tarafından 661 yılında öldürülmesi üzerine, Küfe’de Hz. Hasan halife olarak seçilmiş; buna karşılık olarak da Muaviye, Şam’da kendi halifeliğini ilan etmiştir. Yaşanan bu çift başlılıkta Hz. Hasan, İslam dünyasında daha fazla kan dökülmesini önlemek amacıyla halifelikten çekilmiş ve Muaviye aynı yıl Emeviler Devleti’nin temelini atmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında Emeviler Devleti’ni kim kurdu sorusuna verilecek cevap Muaviye olacaktır.

Emeviler Devleti Nerede Kuruldu?

Dört Halife Dönemi’nin ardından kurulmuş ilk İslam Devleti Emeviler; Suriye’nin merkezi olan ve bugün Şam adıyla bildiğimiz Dımaşk şehrinde kurulmuştur. Hz. Osman döneminde Şam valisi olan Muaviye tarafından kurulan Emeviler Devleti’nin başkenti neresidir sorusunun cevabı da Şam’dır.

Emeviler Devleti Tarihi

Muaviye; 661 yılında Emevi Devleti’nin kurulmasının ardından, ilk iş olarak durma noktasına gelen İslam fetihlerini yeniden başlatmış ve 662 yılından itibaren, Bizans İmparatorluğu üzerine hem karadan hem de denizden bir dizi sefer düzenlemiştir. Yapılan bu harekâtlarda 674 ile 678 yılları arasında Bizans başkenti İstanbul da kuşatma altına alınmış fakat şehir fethedilememiştir.

Bu döneminin bir diğer önemli olayı ise Muaviye’nin ölmeden önce oğlu Yezid’i veliaht olarak tayin etmesidir. Bu uygulama ile İslam tarihinde ilk kez hilafet, saltanata dönüşmüş ve Yezid; Emevilerin yeni halifesi olmuştur. Yezid döneminin en önemli hadisesi ise Kerbela Vakası’dır. İslam tarihinin en trajik olaylarından bir tanesi olan Kerbela Vakası’nda Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin ile Yezid’in orduları karşı karşıya gelmiş ve Hz. Hüseyin öldürülmüştür.

Emevi Devleti en geniş sınırları ise Hişam bin Abdülmelik döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Kuzey Afrika, Orta Asya gibi coğrafyalara seferler düzenlenmiş ve devletin sınırları doğuda Afganistan, batıda ise Güney Fransa’ya kadar ulaşmıştır.

Emevi Devleti Nasıl Yıkıldı?

Emevi Devleti yıkılışı 750 yılında, halife II. Mervan döneminde gerçekleşmiştir. Halifeliği saltanata dönüştüren ve uyguladıkları Mevali politikasıyla Arap olmayan Müslüman unsurlara ikinci sınıf insan muamelesi yapan Emeviler, büyük bir muhalefet ile karşılaşmışlardır. Abbasiler liderliğinde başlayan bu muhalefet neticesinde Abbasilerin lideri Ebu’l Abbas Seffah; 750 yılında Emeviler Devleti’ne son vermiştir.

Peki, Dört Halife Dönemi’nin ardından kurulmuş olan ilk Arap İslam devleti Emeviler kaç yıl sürdü? 661 yılında kurulan ve 750 yılında Abbasiler tarafından yıkılan Emevi Devleti, 89 yıl boyunca hüküm sürmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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