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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Emine Boyner'in Kocakarı Masalları sergisi Ark Kültür'de

        Emine Boyner'in Kocakarı Masalları sergisi Ark Kültür'de

        Sanatçı Emine Boyner'in kadim bilgeliği ve doğanın sesini sanatla buluşturduğu "Kocakarı Masalları" sergisi 9 Temmuz'a kadar Ark Kültür'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Kocakarı Masalları sergisi Ark Kültür'de

        Sanatçı, zanaatkâr ve otacı Emine Boyner, yeni sergisi “Kocakarı Masalları” ile Ark Kültür'de kapılarını açtı. İnsan ile yeryüzü birliğini hatırlamak ve onarmak üzere yola çıkan sanatçı; sanatı tıpkı otacılık gibi bir duyma, tanışma ve hatırlama pratiği olarak izleyiciye sunuyor.

        Emine Boyner
        Emine Boyner

        ‘Kocakarı’ bilgeliğini bir emanet olarak konumlandıran serginin merkezinde ‘Cadı Kazanı’ kavramı yer alıyor. Sanatçı, dünyanın coşkusunu ve doğanın şifasını bu sembolik kazanın etrafında şekillenen eserleriyle izleyiciyle paylaşıyor.

        Doğa Bilgeliğinin İzinde Bir Sergi

        “Kocakarı Masalları”, doğadan ve kadim bilgilerden ilham alan bir ‘doğa çırağının’ üretimi olarak öne çıkıyor. Sergi; toprağa ekilen, dallara takılan ve suya fısıldanan geleneksel bilgileri temel alarak, insan ile doğanın yüz yüze gelme hikayesini anlatıyor.

        Farklı Disiplinler Bir Arada

        Ark Kültür'de 9 Temmuz’a kadar ziyarete açık olan sergi; seramik, keçe, kâğıt, tuval ve kumaş üzerine resimlerin yanı sıra ses, su, metin, bitki, tohum ve nesnelerin bir araya geldiği zengin bir seçki sunuyor. Emine Boyner’in Ayvalık’ta, zeytin ağaçlarının gölgesinde, bitki ve toprağın rehberliğinde şekillendirdiği ‘yer-beden bütünlüğü’ fikri, bu disiplinlerarası sergide hayat buluyor.

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        #Emine Boyner
        #Ark Kültür
        #Kocakarı Masalları
        #sergi
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