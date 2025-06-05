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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı:

        Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 20:40 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:40
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        'Gönüller huzurla dolsun'
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        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Kardeşlik ve merhametin en derin hislerle yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nı gönlümüz buruk idrak ediyoruz. Bugün, Müslüman topraklarında süregelen acıların dinmesi, kan ve gözyaşının yerini barışa ve huzura bırakması için sesimizi ve dualarımızı birleştirme günüdür. Dünyayı zalimliğe dur demeye, insanlığın ortak vicdanında buluşmaya davet ediyorum. Tüm mazlum ve mağdur kardeşlerimize birlik, dirlik ve esenlik dolu günler diliyorum. Milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Haneler sevgi ve muhabbetle, gönüller huzurla dolsun, sofralar bereketli olsun."

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        #Emine Erdoğan
        #kurban bayramı mesajı
        #haberler
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