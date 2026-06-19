Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

12 Vekilin dosyası TBMM'ye gönderildi. Özel'in dokunulmazlığı kaldırılır mı? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? CHP'de taraflaşmanın sonu ne olacak? Cemil Tugay istifa mı ediyor? CHP'de Kurultay krizi nasıl çözülecek? Kurultay neden yapılamıyor? Delegeler neden tartışılıyor? Yeni Parti mi, "Baba Ocağı" m... Daha Fazla Göster

12 Vekilin dosyası TBMM'ye gönderildi. Özel'in dokunulmazlığı kaldırılır mı? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? CHP'de taraflaşmanın sonu ne olacak? Cemil Tugay istifa mı ediyor? CHP'de Kurultay krizi nasıl çözülecek? Kurultay neden yapılamıyor? Delegeler neden tartışılıyor? Yeni Parti mi, "Baba Ocağı" mı? İhraçlar arınma mı tasfiye mi? Özel ve ekibi yola nasıl devam eder? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Siyaset Bilimci Sezin Öney, Notbir.com Yazarı Merve Şebnem Oruç, Gazeteci Alişer Delek, İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu anlattı. Daha Az Göster