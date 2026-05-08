        Emir Can İğrek, Galatasaray tarihinden Kerem Aktürkoğlu'nu sildi - Magazin haberleri

        Emir Can İğrek, Galatasaray tarihinden Kerem Aktürkoğlu'nu sildi

        Emir Can İğrek, katıldığı programda "Galatasaray tarihinden bir futbolcuyu sil" sorusuna "Kerem Aktürkoğlu" yanıtını verdi. Şarkıcı, bu tercihiyle ilgili olarak, "Bence Kerem de silinmek isterdi" ifadelerini kullandı

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 20:44 Güncelleme:
        1

        Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Emir Can İğrek, katıldığı bir programda sarı-kırmızılı ekip hakkında açıklamalarda bulundu.

        2

        "BENCE KEREM DE ÖYLE DÜŞÜNÜRDÜ"

        "Galatasaray tarihinden bir futbolcuyu sil" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Bir futbolcuyu sileyim... Bence Kerem de silinmek isterdi diye görüyorum. Yani herhalde Kerem, geçmişte 'Galatasaray değil de başka bir takım olsun' derdi gibi geliyor. Kerem de öyle düşünürdü, o yüzden Kerem diyorum" ifadelerini kullandı.

        3

        "GALATASARAY’A GERÇEKTEN ÇOK KATKI VERDİ"

        'Adam Bir Canavar' adlı YouTube proramına konuşan şarkıcı, "Aktürkoğlu'na kızgın mısın?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Konunun kişisel bir noktaya evrilmesini istemem; çünkü Galatasaray'a gerçekten çok katkı verdi. Kerem'in golleri sayesinde çok mutlu uyuduğum geceler olmuştur.

        4

        Eylül 2024'te Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli futbolcu, 2025 yaz transfer döneminde sürpriz bir kararla Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.

        5

        Fenerbahçe'ye transferinin ardından Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Aktürkoğlu, "Çocukluk hayalim gerçek oldu" demişti. Küçük yaşlarda babasıyla birlikte Kadıköy’de maçlara gittiğini anlatan futbolcu, o atmosferin kendisini derinden etkilediğini de ifade etmişti.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri: ABD-İran hattında gergin gün, İBB'ye yeni operasyonda 30 gözaltı, Sağlık Bakanlığı'ndan "Hantavirüs" açıklaması

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ABD-İRAN HATTINDA GERGİN GÜN Dün gece Hürmüz Boğazı'nda, ABD ile İran hattında karşılıklı saldırılar yaşandı. Bu gelişme, bir aydır yürürlükte olan ateşkesin şimdiye kadarki en ciddi sınaması olarak değerlendiriliyor. İran, ABD'yi...
