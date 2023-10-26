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        Haberler Magazin Emirkan Yıldız, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu - Magazin haberleri

        Emirkan Yıldız, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

        Emirkan Yıldız, çocuklarını almak için gittiği okul yolunda otomobil park etme yüzünden bir kadın ve onun koruması tarafından darp edildiğini açıkladı. Şarkıcının avukatı, "Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:02
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        Emirkan Yıldız'ın çocuklarını almak için gittiği okul yolunda tanımadığı bir kadın ve koruması tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        "OMZU KIRILDI"

        Emirkan Yıldız'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sanatçımız Emirkan önce sözlü tacize, sonrasında tahrik ve hakaretle başlayan arbede sonucu düşüp omzunu kırmıştır" denildi.

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        "CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

        Daha sonra Emirkan Yıldız'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada da "Müvekkilim Emirkan Yıldız ile eşi Serap Yıldız, okul çıkışı çocuklarını alırken önce sözlü tacize maruz kalmış ardından da tacizde bulunan hanımefendinin koruması tarafından darbedilerek yaralanmıştır. Vücudunda kırık oluşan müvekkilim çok zor bir ameliyat geçirdi, şu an sağlık durumu iyi. Bu korkunç ve üzücü olaya sebep olanlar ve ilgililer hakkında tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

        #Emirkan Yıldız
        #darp
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