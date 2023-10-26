Emirkan Yıldız, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

Emirkan Yıldız'ın çocuklarını almak için gittiği okul yolunda tanımadığı bir kadın ve koruması tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

3 Şurada Paylaş!









"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Daha sonra Emirkan Yıldız'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada da "Müvekkilim Emirkan Yıldız ile eşi Serap Yıldız, okul çıkışı çocuklarını alırken önce sözlü tacize maruz kalmış ardından da tacizde bulunan hanımefendinin koruması tarafından darbedilerek yaralanmıştır. Vücudunda kırık oluşan müvekkilim çok zor bir ameliyat geçirdi, şu an sağlık durumu iyi. Bu korkunç ve üzücü olaya sebep olanlar ve ilgililer hakkında tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.