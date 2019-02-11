TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında kurulan ve bugüne kadar 78 ilde 40 binden fazla adaya belgelendirme hizmeti sunan şirketin hizmet sahasına 3 meslek daha ekledi.

TOBB MEYBEM tarafından yapılacak sınavı başarıyla tamamlayan adaylar "Emlak Danışmanı", "Servis Aracı Şoförü" veya "Köprülü Vinç Operatörü" mesleki yeterlilik belgesi sahibi olabilecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının en önemli sıkıntılarından birinin nitelikli elemana ulaşabilmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İş kazalarının azaltılması ve iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla TOBB MEYBEM'i kurduk. Şimdi de hizmet ağını genişletmeye devam ediyoruz. 2016 yılının başından bu yana, 41 meslekte ve 78 ilde belgelendirme hizmetini kurumsallaştıran TOBB MEYBEM kanalıyla 40 binden fazla adayımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini değerlendirdik. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik' ile gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli yenilikler getirildi. Örneğin, mesleki yeterlilik belgelerini almayan emlak danışmanları, Aralık 2019 itibarıyla bu sektörde faaliyet gösteremeyecek. Onun için herkesin bu konuda duyarlı ve hazırlıklı olması lazım. TOBB MEYBEM'de artık, emlak danışmanlığının yanı sıra 'servis aracı şoförü' ve 'köprülü vinç operatörü' mesleklerinde de sınav ve belgelendirme hizmetine başlandı. Bu kapsamda mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler, TOBB'a bağlı oda ve borsalara başvuru yapabilecek."



