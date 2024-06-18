Emlak Konut GYO, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bir konut indirimi kampanyası başlattı. Dört farklı ödeme planı sayesinde vatandaşlar, kampanyanın dahil olduğu 16 projede kredisiz veya kefilsiz ev sahibi olabiliyor. İşte, 2024 Emlak Konut kampanyasına dair tüm merak edilenler...