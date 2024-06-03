Emlak Konut GYO'dan konut indirimi kampanyası: 4 farklı ödeme planı sunuluyor!
Emlak Konut GYO; İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de olmak üzere 16 farklı konut projesinde geçerli olan bir kampanya başlattı. Vatandaşların kefilsiz ve kredi çekmeden ev sahibi olması için 4 farklı ödeme planı sunuluyor. Peki, Emlak Konut GYO konut kampanyası nedir, başvurular ne zaman başlıyor ve ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...
Emlak Konut GYO, konut indirimi kampanyası başlattı. Farklı illerdeki 16 projeyi kapsayan kampanya dahilinde 4 farklı ödeme alternatifi sunuluyor. Üstelik, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarda herhangi bir başvuru şartı aranmıyor. İşte, Emlak Konut GYO konut indirimi kampanyası başvuru tarihleri, ödeme planı ve geçerli olduğu projeler...
EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ
Kampanya 29 Mayıs 2024 itibarıyla başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kampanyaya dahil olan tüm projelerin satış ofisinden başvurularını gerçekleştirebilir.
EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASINDA KİMLER YARARLANABİLİR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarda herhangi bir şart aranmıyor.
EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI
Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulu sunuluyor;
Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.
İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.
Üçüncü koşulda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.
Dördüncü ve son koşulda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.
Not: Fotoğraf Emlak Konut resmi web sitesinden alınan örnek bir ödeme planıdır. Fiyatlar gerçeği yansıtmamaktadır.
EMLAK KONUT KAMPANYASI HANGİ PROJELERDE GEÇERLİ?
Kampanya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak.
İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.