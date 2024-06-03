EMEKLİ ZAMMINDA 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16 ve Nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece Nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 18,72 olarak belirlendi.

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Dört aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 13,56 oranında artış yapılması bugünden kesinleşmiş oldu.

Net rakamlar ise Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.