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        Haberler Ekonomi Emlak Emlak Konut'tan yabancı kurumsal yatırımcıya 1,4 milyar TL'lik hisse satışı - Emlak Haberleri

        Emlak Konut'tan yabancı kurumsal yatırımcıya 1,4 milyar TL'lik hisse satışı

        Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ, yabancı kurumsal yatırımcıya 1 milyar 402,5 milyon TL'lik hisse satışı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:39 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:39
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        Emlak Konut'tan 1,4 milyar TL'lik hisse satışı
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO, yabancı kurumsal bir yatırımcının doğrudan talebine istinaden hisselerinin yüzde 4,92'sini blok satış olarak satma konusunda anlaştı. Şirket, bu işlemle 1 milyar 402,5 milyon TL brüt gelir elde etti. Elde edilen gelirin Emlak Konut'un yatırım bütçesinde kullanılması bekleniyor.

        Satış işlemi, mutat kapanış işlemleri ve resmi onaylara bağlı olarak, dün borsa dışı bir işlemle sonuçlandı.

        Açıklamada, Emlak Konut'un, konsolide 56 milyar 218 milyon TL bilanço aktif büyüklüğüne karşılık 82 milyar TL net aktif değeri ile Türkiye’de konut sektörüne yön vermeye devam ettiği kaydedildi.

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