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        Haberler Ekonomi Emlak Emlak Konut'tan Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin açıklama - Emlak Haberleri

        Emlak Konut'tan Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin açıklama

        Emlak Konut GYO tarafından, Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesinin geliştirme maliyetlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca karşılanacağı belirtilerek, "Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliriyle projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir" ifadesi kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 03:59 Güncelleme: 15.05.2024 - 03:59
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        Emlak Konut'tan Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin açıklama
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        Emlak Konut'tan, İstanbul'da yapılacak Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dün proje kapsamında Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP), 1615 bağımsız bölüm için 11 milyar 514 milyon 186 bin 629 Türk lirası değerinde satın alma işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.

        AA'nın haberine göre; projenin geliştirme maliyetlerinin de Bakanlık tarafından karşılanacağının aktarıldığı açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Satın alma işlemi ekspertiz değerine göre gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımız tarafından elde edilen finansman geliri ile projenin daha hızlı tamamlanarak İstanbullulara sunulması hedeflenmektedir. Kısa ve uzun vadede İstanbul'un konut ihtiyacına cevap verecek olan bu adımın aynı zamanda yatırımcı olarak Emlak Konut GYO'yu tercih eden vatandaşlarımıza ve hissedarlarımıza da kar sağlayacağı aşikardır. Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma süreci tüm hukuki şartları haiz ve Genel Müdürlüğümüzün sürdürülebilir karlılık hedefine uygun bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Emlak Konut GYO olarak vatandaşlarımızın güvenli, enerji verimli, çevre dostu, sosyal donatılara sahip ve Sıfır Atık uyumlu hayat alanlarına kavuşması için dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

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