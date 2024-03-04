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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emlak vergisi ödeme tarihi: Emlak vergisi ne zaman ödenir, 1.taksit ve 2.taksit nasıl ödenir? Emlak vergisi nedir? - Merak Edilenler Haberleri

        Emlak vergisi ödeme tarihi: Emlak vergisi ne zaman ödenir, 1.taksit ve 2.taksit nasıl ödenir?

        Ev sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar başladı. Senede 2 defaya mahsus ödenen emlak vergisini isteyen peşin isteyen taksit şeklinde ödeyebiliyor. Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor ve bazı belediyeler için e-Devlet üzerinden de ödeme yapılabiliyor. Peki Emlak vergisi ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi ne zaman ödenir, 1.taksit ve 2.taksit nasıl ödenir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:04
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        Emlak vergisi ödeme takvimi ve taksitleri ile ilgili detaylar sorgulanıyor. Mülkler üzerinde bulunan verginin ne olduğunu, nasıl ödendiğini, ödenmediği takdirde mülk sahiplerine ne gibi bir yaptırım uygulanması gerektiğine dair konular oldukça önemlidir. Emlak vergisi ödeme tarihleri için ilk taksit mart – mayıs arası, ikinci taksit ise kasım ayıdır. Peki Emlak vergisi nedir, ne zaman ödenir? İşte Emlak vergisi 1.taksit ve 2.taksit ödeme takvimi

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        EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

        Emlak vergisi iki taksitte ödenir. Emlak vergisi ödeme tarihleri için ilk taksit mart – mayıs arası, ikinci taksit ise kasım ayıdır. Bu ayları geçirenler aksi belirtilmedikçe emlak vergisi ödeme tarihlerini kaçırmış olurlar.

        Vergiyi zamanında ödemek, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından önemlidir. Zamanında ödenmeyen vergiler için cezai işlem uygulanabilir ve bu durum, ileride taşınmazın satışı, devri veya ipoteği gibi işlemlerde sorun oluşturabilir.

        Yukarıda belirtilen bilgiler genel bilgilerdir ve vergi mevzuatı zaman içinde değişebilir. En güncel ve detaylı bilgi için yerel belediyenizle veya ilgili resmi kurumlarla iletişime geçiniz.

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        EMLAK VERGİSİ 1.TAKSİTİ NE NE ZAMAN?

        İlk taksit ilkbaharda ödeniyor. Mart ayının ilk günlerinden Mayıs ayının son gününe kadar ödeme yapılabilir. İki taksit halinde ödeme yerine tek seferde verginin ilk taksit ve ikinci taksit tutarını ödemek mümkün.

        EMLAK VERGİSİ 2.TAKSİTİ NE NE ZAMAN?

        İkinci taksit kışa doğru ödeniyor. Taksit ödemesinin ikincisi kasım ayında ödenebiliyor. Son ödeme tarihi için belediyelerden bilgi alınabilir.

        Ev sahipleri ikinci taksitlerini ödemeleri halinde o yılın vergisini ödemiş oluyor. İlk taksit tutarını öderken ikinci taksidi de ödeyebiliyorsunuz. Yani yıl içinde iki kez ödeme yapmanıza gerek yok. Bu noktada bütçenize göre karar verebilirsiniz.

        KİMLER VERGİ ÖDEMEYECEK?

        Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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