Emlakçılar satılık konut ilanları için de doğrulama talep ediyor

EİDS uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık konut ilanları için zorunlu şekilde devreye alınacak. Satılık konut ilanlarında uygulama ise Ticaret Bakanlığının ikinci talimatına kadar mevcut haliyle devam edecek.

Bu kapsamda, konutlarını kiraya verecekler, e-Devlet'te kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Düzenlemenin daha önce hem kiralık hem satılık ilanlar için hazırlandığını ancak sonrasında sadece kiralık ilanlar olarak revize edildiğini belirten Taylan, "Eylülde düzenleme uygulanmaya başlanmıştı. Ticaret Bakanlığımızın hazırlığı doğrultusunda EİDS sektöre son derece ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdik." dedi.

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Taylan, uygulamanın pilot bölge olarak Bolu ve Manisa'da 1 Kasım'dan itibaren zorunlu uygulanmaya başladığına dikkati çekerek, her iki ildeki sektör temsilcilerinin de düzenlemeden memnun kaldığını bildirdi.

Bakanlığın aldığı kararla 1 Ocak 2025'te tamamen zorunlu olması planlanan düzenlemeye satılık konut ilanlarının dahil edilmediğini anımsatan Taylan, "Eylülden bugüne kadar sistemde ufak tefek aksaklıklar oldu fakat Bakanlığımız bunların hepsini düzeltti. Sistemin ne zaman tamamen zorunlu olacağını bilmiyoruz ama sektör olarak hazırlıklarımızı yaptık ve bekliyoruz." diye konuştu.