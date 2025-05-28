Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron bu sefer uçaktan kol kola indi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, eşi first lady Brigitte Macron ile çıktığı Asya turunda en çok konuşulan şey Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'a tokadı.

Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron'a Vietnam turu öncesi makam uçağı kapısında tokat atması tüm siyasi gündemin önüne geçerken, Asya turundaki yeni durak Endonezya'da ikilinin kol kola ve gülerek uçaktan inmesi dikkat çekti.

İkili, TNI AU Halim Perdanakusuma Hava Üssü’nde Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Macron, Vietnam'daki görüntülerin "abartıldığını" iddia etmiş, eşi Brigitte Macron ile o an "sadece şakalaştıklarını" söylemişti.

Elysee Sarayı da benzer bir açıklama yapmış, “Cumhurbaşkanı ve eşi, yolculuk başlamadan önce son bir kez rahatlıyor, şakalaşıyorlardı. Bu bir samimiyet anıydı. Ama komplo teorisyenlerine malzeme vermeye yetti.” demişti.