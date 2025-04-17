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        Haberler Dünyadan Emmy Ödülleri'nin sunucusu Nate Bargatze oldu

        Emmy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

        Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri'nin eylül ayında gerçekleşecek törenini komedyen Nate Bargatze sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:20
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        Emmy sunucusu belli oldu
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        Bu yıl 77'ncisi yapılacak olan Emmy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu. ABD'li stand-up komedyeni Nate Bargatze, 14 Eylül'de gerçekleşecek prestijli gecenin sunuculuğunu üstlenecek.

        Emmy Ödülleri 14 Eylül'de sahiplerini bulacak. Bargatze; “Böyle ikonik bir ödül törenine ev sahipliği yapmamın istenmesi büyük bir onur ve dünyanın dört bir yanındaki ailelerin keyif alabileceği bir geceye imza atacak olmaktan heyecan duyuyorum" dedi.

        46 yaşındaki Nate Bargatze, sade ve aile dostu mizah anlayışıyla son yıllarda büyük bir çıkış yakaladı. Komedyen, gündelik yaşamın absürtlüklerini ve insan davranışlarını mizahi bir dille ele alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

        Geçen yıl Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu 'Schitt’s Creek' dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlenmişti.

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        #Nate Bargatze
        #emmy ödülleri
        #emmy sunucusu
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