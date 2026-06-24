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        Emniyete ve basına ilişkin düzenlemede 3 madde daha kabul edildi

        TBMM Genel Kurulu'nda, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 01:46 Güncelleme:
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        Emniyete ve basına ilişkin düzenlemede 3 madde daha kabul edildi

        Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre, Belediye Gelirleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzeri yerler başta olmak üzere tüm biletle girilen yerlerde, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerden veya tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.

        Devlet İhale Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.

        Satış bedelinin taksitle ödenebileceği hususunun ihale ilanında belirtilmesi ve ihale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi durumunda, ihale sonucu belirlenen satış bedeli, en az yüzde 25'i peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve en fazla 12 taksitle kanuni faiz ile birlikte ödenecek. İhale ilanında, ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı belirtilecek.

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        Taksitli satışlarda taşınmazın tahsil edilen peşinatı düşüldükten sonra kalan miktar ile kanuni faizden ve sözleşmeden doğacak alacakların tamamını karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca idare lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz tapuda alıcısı adına devredilecek. Bu hüküm uyarınca teminat mektubu verilememesi veya kanuni ipotek tesis edilememesi durumunda taksitlerin tamamı ödenene kadar alıcı adına tapuda taşınmaz devri yapılamayacak.

        Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata isabet eden tutar ilgili idareye irat kaydedilerek kalanı alıcıya aynen iade edilecek.

        Alıcısı adına mülkiyet devri yapılan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise idarece, teminat mektubu paraya çevrilerek veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılarak kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek.

        AA'nın haberine göre, vadesinde ödenmeyen taksit tutarları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre hesaplanacak faizle birlikte tahsil edilecek.

        Satış, kira, trampa ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ihalelerinde ihale konusu olan taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde 3'ünden az olmamak üzere yüzde 30'una kadar geçici teminat alınabilecek. Bu hükmün uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye ve tereddütleri gidermeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

        Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren tescil edilmeleri için tanınan süre 3 iş gününden 15 iş gününe yükseltiliyor.

        Teklifin 16. maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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