Empa Elektronik, talep toplama sürecini tamamladı ve 38 milyon lot dağıtımı yaptı. Şirketin halka arzı son zamanların en büyük katılımcı sayısına ulaştı ve 1 milyonu aştı! Peki, Empa Elektronik kişi başına kaç lot verdi? İşte, Empa Elektronik halka arz sonuçları