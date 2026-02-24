Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Empa Elektronik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak, ilk Bist işlem tarihi belli mi, kişi başına kaç lot verdi?

        Empa Elektronik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak, şirket kişi başına kaç lot verdi?

        Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklanmasının ardından borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. 38 milyon lot dağıtan şirket, kişi başına 462 TL değerinde 21 lot verdi. Peki, Empa Elektronik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklandı. 38 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına rekor bir katılım gerçekleşti ve 1 milyondan fazla yeni yatırımcı, firmaya ortak oldu, kişi başına 21 lot verildi. Peki, Empa Elektronik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? İşte, Empa Elektronik ilk Bist işlem tarihi

        EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Şirket 19-20 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        Firma kişi başına 462 TL değerinde 21 lot verdi. Firmanın halka arzına 1 milyon 134 bin 244 kişi katıldı.

        EMPA ELEKTRONİK İLK BİST İŞLEM TARİHİ

        Empa Elektronik 26 Şubat 2026 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.

        EMPA ELEKTRONİK HİSSE FİYATI

        Şirketin hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.

        EMPA ELEKTRONİK FON KULLANIM YERİ

        - Yüzde 30 Teknolojideki yeni alanlarda yatırım.

        - Yüzde 25 Ar-Ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi.

        - Yüzde 20 Bölgesel satış pazarlama ağı ve lojistik

        yatırımı.

        - Yüzde 15 İşletme sermayesi.

        - Yüzde 10 Finansal borç ödemesi.

        EMPA ELEKTRONİK HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        EMPA ELEKTRONİK DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 22,35

        Halka arz büyüklüğü: 863 milyon TL

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

        Bist kodu: EMPAE

        Katılım endeksine uygun

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
