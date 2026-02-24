Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklandı. 38 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına rekor bir katılım gerçekleşti ve 1 milyondan fazla yeni yatırımcı, firmaya ortak oldu, kişi başına 21 lot verildi. Peki, Empa Elektronik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? İşte, Empa Elektronik ilk Bist işlem tarihi