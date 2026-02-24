Empa Elektronik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak, şirket kişi başına kaç lot verdi?
Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklanmasının ardından borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. 38 milyon lot dağıtan şirket, kişi başına 462 TL değerinde 21 lot verdi. Peki, Empa Elektronik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklandı. 38 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına rekor bir katılım gerçekleşti ve 1 milyondan fazla yeni yatırımcı, firmaya ortak oldu, kişi başına 21 lot verildi. Peki, Empa Elektronik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? İşte, Empa Elektronik ilk Bist işlem tarihi
EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şirket 19-20 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
Firma kişi başına 462 TL değerinde 21 lot verdi. Firmanın halka arzına 1 milyon 134 bin 244 kişi katıldı.
EMPA ELEKTRONİK İLK BİST İŞLEM TARİHİ
Empa Elektronik 26 Şubat 2026 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.
EMPA ELEKTRONİK HİSSE FİYATI
Şirketin hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.
EMPA ELEKTRONİK FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 30 Teknolojideki yeni alanlarda yatırım.
- Yüzde 25 Ar-Ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi.
- Yüzde 20 Bölgesel satış pazarlama ağı ve lojistik
yatırımı.
- Yüzde 15 İşletme sermayesi.
- Yüzde 10 Finansal borç ödemesi.
EMPA ELEKTRONİK HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
