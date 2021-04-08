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Emre Akbaba isyan etti: "Bu takım için savaşırken ayağımı iki kez sahada bıraktım"

Galatasaraylı Emre Akbaba sözleşme yenileme süreciyle ilgili olarak hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medyadan tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan milli futbolcu "Bu haberlere sadece gülüyorum. Galatasaray için yaptığım fedakarlık maddiyattan çok daha fazla. Bu takım için savaşırken ayağımı iki kez sahada bıraktım" ifadelerini kullandı

Emre Akbaba isyan etti:

Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sözleşmesini uzatmak için 500 bin Euro imza parası istediği öne sürülen Emre Akbaba bir açıklama yaptı. Haberlere isyan eden milli futbolcu Galatasaray için maddi fedakarlıklardan çok daha fazlasını yaptığını belirtti. BB Erzurumspor ve Çaykur Rizespor maçlarında ayağı kırılan Emre Akbaba bunları hatırlatarak şunları söyledi:

"Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım. Bu haberlere bu saatten sonra sadece gülüp geçiyorum. Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazete çıkanlardan çok daha fazlası, bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım. Zamanı gelince herkes görecek kimin ne talep ettiğini. Şimdi lütfen müsaade edin de büyük hedefimize odaklanalım"

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